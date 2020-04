Profi-Baseball-Liga will Anfang Mai in die Saison starten

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Profi-Baseball-Liga will Anfang Mai in die neue Saison starten.Die Koreanische Baseball-Organisation (KBO) beriet am Dienstag in einer Dringlichkeitssitzung mit den Chefs der zehn Mannschaften über einen Termin für den Saisonbeginn.Sie einigten sich auf Vorbereitungen, damit die Testspiele am 21. April beginnen können und die reguläre Saison Anfang Mai eröffnet werden kann. Voraussetzung ist eine Stabilisierung der Lage um Covid-19.Laut dem KBO-Generalsekretär wird das Eröffnungsspiel sehr wahrscheinlich vor leeren Rängen stattfinden. Es werde überprüft, die ersten Spiele ohne Zuschauer auszutragen und dann schrittweise Fans zuzulassen.