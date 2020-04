Immer mehr Südkoreaner kehren wegen Corona-Pandemie zurück

Photo : YONHAP News

Angesichts der weltweiten Ausbreitung des neuartigen Coronavirus kehren immer mehr Südkoreaner aus dem Ausland zurück.Laut dem Außenministerium kamen am Dienstag 389 Südkoreaner aus Ungarn, Neuseeland und Kenia am Flughafen Incheon an.Am Mittwochvormittag werden 260 Südkoreaner mit einem von der dortigen Koreanergemeinde organisierten Sonderflug aus Russland zurückkehren. Auch aus Myanmar werden Südkoreaner mit einem Sonderflug heimkehren, den ein koreanisches Unternehmen für die Lieferung von dort produzierter Schutzkleidung nach Südkorea arrangierte.Am Donnerstag werden fast 300 Südkoreaner aus Sydney zurückerwartet. In Spanien sind Sonderflüge jeweils am Freitag in Madrid und am Sonntag in Barcelona geplant. Etwa 350 Südkoreaner werden in Frankfurt umsteigen.Auch in Uganda, Angola, Namibia, Tunesien, Kongo, Laos, Kirgisistan und Kasachstan wollen Gruppen von Koreanern die Heimkehr organisieren.