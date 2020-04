Südkoreas Gold-Exporte klettern im Februar auf Siebenjahreshoch

Photo : YONHAP News

Südkoreas Gold-Exporte sind im Februar auf ein Siebenjahreshoch geklettert.Die koreanische Zentralbank teilte am Mittwoch mit, dass die Ausfuhren von Gold für nicht-monetäre Zwecke im Februar einen Wert von 290 Millionen Dollar gehabt hätten. Es sei der höchste Wert seit September 2012 gewesen, als Gold-Exporte im Wert von 327 Millionen Dollar getätigt worden seien.Nach Volumen seien im Februar 5,8 Tonnen ausgeführt worden, 3,5 Tonnen mehr als im Vorjahresmonat. Wichtigster Käufer sei Hongkong gewesen, das 3,4 Tonnen Gold aus Südkorea geliefert bekommen habe.Grund für die Export-Nachfrage sei der zuletzt stark gestiegene Gold-Preis, da Anleger angesichts stürmischer Zeiten an der Börse in das Edelmetall flüchten würden, hieß es.