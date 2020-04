Wirtschaft KT unterzeichnet wegen Corona-Pandemie Absichtserklärung im virtuellen Raum

Der Mobilfunkanbieter KT hat erstmals in Südkorea im virtuellen Raum (VR) ein Memorandum of Understanding (MOU) abgeschlossen.



KT und das taiwanesische Telekommunikationsunternehmen FET unterzeichneten am Dienstag eine Absichtserklärung für die gemeinsame Entwicklung von 5G-Diensten.



Der Vertragsabschluss im virtuellen Raum wurde beschlossen, da wegen der Covid-19-Pandemie ein direktes Treffen praktisch nicht möglich gewesen sei.



Deshalb trafen sich die Avatars der zuständigen Manager beider Unternehmen auf KTs VR-Plattform „Engage“. Beide Manager bewegten mittels VR-Geräten ihre Avatars, um den Vorvertrag zu unterzeichnen.