Bereits seit acht Tagen Trockenheitswarnung in Seoul

In Seoul wird bereits seit so vielen Tagen in Folge vor der Trockenheit gewarnt wie seit 2004 nicht mehr.Laut Angaben des Wetteramtes am Mittwoch wurde am 1. April um 14 Uhr der Hinweis auf Trockenheit auf die Stufe einer Warnung angehoben. Seitdem gelte die Warnung den achten Tag in Folge.Das ist die längste Zeit seit der Einführung der aktuellen Richtlinien für das Warnsystem für Trockenheit im Jahr 2004. Zuvor war die Warnung zum Jahreswechsel 2018/19 und im Februar 2019 acht Tage lang in Kraft.Die Trockenheitswarnung wird ausgegeben, wenn mindestens an zwei Tagen in Folgen eine effektive Luftfeuchtigkeit von weniger als 25 Prozent erwartet wird.