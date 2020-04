Wirtschaft Regierung will Start-ups und Wagnisunternehmen zusätzlich 2,2 Billionen Won bereitstellen

Die Regierung will 8.400 Start-ups und Wagnisunternehmen angesichts deren finanziellen Schwierigkeiten wegen der Corona-Krise dieses Jahr zusätzlich 2,2 Billionen Won (1,8 Milliarden Dollar) zur Verfügung stellen.



Die Entscheidung sei am Mittwoch bei der vierten wirtschaftlichen Notfallsitzung gefällt worden, teilte das Ministerium für kleine und mittlere Unternehmen sowie Start-ups mit.



Zusätzlich 1,1 Billionen Won würden ausschließlich für Start-ups bereitgestellt. Zudem seien institutionelle Stimuli beschlossen worden, damit am Markt für Wagniskapital zusätzliche Investitionen von 1,1 Billionen Won ausgelöst werden könnten, hieß es.



Gemäß dem Beschluss wird das Ressort einen Fonds für junge Start-ups, die vor weniger als sieben Jahren gegründet wurden, und diejenigen, die eine Existenzgründung planen, um 500 Milliarden Won auf 2,1 Billionen Won aufstocken.



In Kooperation mit einer Geschäftsbank werden aussichtsreichen Start-up-Unternehmen niedrig verzinste Kredite in Höhe von 200 Milliarden Won angeboten.



Außerdem wurde ein spezielles Kreditgarantieprogramm mit einem Volumen von 400 Milliarden Won für Existenzgründer und Wagnisunternehmen beschlossen.