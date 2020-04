Zeitung: Videogipfel von ASEAN plus Drei zu Covid-19 findet nächste Woche statt

Photo : YONHAP News

Laut einem Medienbericht werden die Staats- und Regierungschefs Südkoreas, Chinas, Japans und des südostasiatischen Staatenbundes ASEAN nächste Woche zu einem Videogipfel zusammenkommen.Die Länder würden möglicherweise bereits in der kommenden Woche einen Videogipfel abhalten, um über Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung von Covid-19 zu sprechen, berichtete die japanische Zeitung „Yomiuri Shimbun“ am Donnerstag.Es werde erwartet, dass dabei Informationen über die Entwicklung von Medikamenten gegen Covid-19 ausgetauscht würden und dass die Kooperation für die Lieferung medizinischer Güter bekräftigt werde.Präsident Moon Jae-in hatte am 3. April in einem Telefongespräch mit Vietnams Ministerpräsident Nguyen Xuan Phuc Maßnahmen zur Zusammenarbeit bei der Reaktion auf Covid-19 besprochen. Vietnam hat dieses Jahr den ASEAN-Vorsitz inne.Dabei sagte Nguyen, eine Erklärung des ASEAN-Vorsitzenden für die Kooperation für die Covid-19-Eindämmung veröffentlicht zu haben. Er erwarte, dass ein Anfang April angestrebter spezieller Videogipfel der ASEAN plus Drei in Kooperation mit Südkorea erfolgreich stattfinden werde.Moon bezeichnete den Sondergipfel als sehr zeitgemäß und versprach, dass die südkoreanische Regierung für ein erfolgreiches Treffen eng mit Vietnam kooperieren werde.