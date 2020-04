Vorzeitige Stimmabgabe vor Parlamentswahl startet morgen

Photo : YONHAP News

Die vorzeitige Stimmabgabe vor der Parlamentswahl findet am Freitag und Samstag statt.Wer am Wahltag verhindert ist, kann in einem beliebigen Wahllokal von landesweit 3.508 eingerichteten Wahllokalen vorzeitig seine Stimme abgeben. Die Wahllokale sind von 6 bis 18 Uhr geöffnet.Die mit dem neuartigen Coronavirus infizierten und in einem Behandlungszentrum für Leichtkranke isolierten Wähler können in einem speziellen Wahllokal innerhalb des Zentrums ihre Stimme abgeben. Die Nationale Wahlkommission betreibt jeweils in einem solchen Zentrum in Seoul, der Provinz Gyeonggi und Daegu sowie fünf Zentren in der Provinz Nord-Gyeongsang Wahllokale für eine vorzeitige Stimmabgabe.Am Eingang jedes Wahllokals wird die Fieberkontrolle der Wähler durchgeführt. Wer eine Körpertemperatur von über 37,5 Grad oder Atemwegssymptome aufweist, muss eine gesondert eingerichtete Wahlkabine nutzen.Jeder Wähler muss vor der Stimmabgabe seine Hände mit Desinfektionsmittel desinfizieren und Einmal-Handschuhe anziehen.Die Wahlkommission rief die Wähler auf, eine Mundschutzmaske zu tragen, im Wahllokal nicht mit anderen zu reden und einen Abstand von wenigstens einem Meter zu anderen einzuhalten.