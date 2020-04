38 North: Nordkorea testete wahrscheinlich Auswurf von Raketenattrappe

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat laut einem Bericht jüngst auf seiner Werft Süd in Sinpo den Auswurf einer Raketenattrappe getestet.Das schrieb die auf Nordkorea spezialisierte US-Webseite 38 North nach der Analyse von Satellitenaufnahmen vom 5. April.Der Serviceturm am Auswurf-Teststand sei von seiner ursprünglichen Position nach hinten verlegt worden, hieß es zur Begründung.Vier nicht identifizierte Gegenstände befänden sich an der Schutzböschung an der Westseite des Prüfstandes. Das deute darauf hin, dass kurz zuvor ein Auswurftest stattgefunden habe.38 North fügte jedoch hinzu, es könne nicht festgestellt werden, ob der Test abgeschlossen sei oder ob zusätzliche Versuche geplant seien.