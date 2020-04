Vorführung von „Time to Hunt“ bei Netflix kommt nicht zustande

Photo : YONHAP News

Der für Freitag vorgesehene Start des Films „Time to Hunt“ im Streamingdienst Netflix kann nicht zustande kommen.Das Bezirksgericht Seoul Zentral billigte am Mittwoch einen Antrag der Filmvertriebsfirma Contents Panda auf eine einstweilige Verfügung für das Vorführverbot.Die Firma war ursprünglich für den Vertrieb von „Time to Hunt“ im Ausland zuständig. Dessen Filmverleih Little Big Pictures verschob jedoch angesichts der Ausbreitung von Covid-19 den am 26. Februar geplanten Kinostart in Südkorea. Schließlich wurde auf den Kinostart verzichtet und eine exklusive Vorführung auf Netflix beschlossen.Das Richtergremium entschied, dass der Streifen weltweit außerhalb Südkoreas weder in Kinos noch im Internet und Fernsehen aufgeführt, verkauft oder verliehen werden dürfe. Auch seien Produktion, Verkauf und Verleih in Form eines Videos oder einer DVD untersagt.Auf die Entscheidung des Gerichts hin beschloss der Streamingdienst, den Start des Films auch in Südkorea zunächst zu verschieben. Netflix wollte den Film am Freitag in 190 Ländern anbieten.