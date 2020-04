Vier in Südafrika festsitzende Südkoreaner mit deutscher Chartermaschine ausgeflogen

Photo : YONHAP News

Vier wegen der Corona-Pandemie in Südafrika festsitzende Südkoreaner sind mit einer von der deutschen Bundesregierung organisierten Chartermaschine ausgeflogen worden.Die Südkoreaner und rund 300 Staatsbürger aus Deutschland und acht weiteren Ländern versammelten sich zunächst in der deutschen Schule in Pretoria. Sie fuhren mit dem Bus zum Flughafen O.R. Tambo in Johannesburg, um anschließend mit einer Chartermaschine der Bundesregierung abzufliegen.Die Chartermaschine wird am Donnerstagvormittag in Frankfurt ankommen. Anschließend werden die Südkoreaner mit einem Flug von Qatar Airways heimkehren und am Freitag am Flughafen Incheon erwartet.Die Rückkehr der südkoreanischen Touristen und Geschäftsleute konnte die südkoreanische Botschaft in Südafrika dank der freundlichen Mithilfe des deutschen Botschafters organisieren.Südafrika hatte am 27. März dreiwöchige Lockdown-Maßnahmen beschlossen und den Flugverkehr bis auf Sonderflüge eingestellt.