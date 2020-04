KBS und Rotes Kreuz sammeln Corona-Spenden in Höhe von 7,6 Milliarden Won ein

Photo : YONHAP News

Bei einer gemeinsamen Spendenkampagne des Senders KBS und des Rot-Kreuz-Verbandes für die Bewältigung der Covid-19-Krise sind 7,6 Milliarden Won zusammengetragen worden.KBS teilte am Mittwoch mit, dass bei der um Mitternacht auf Sonntag beendeten Kampagne Spenden in Höhe von 7,68 Milliarden Won (6,3 Millionen Dollar) eingesammelt worden seien.Es gab 220.000 Spendenanrufe, bei jedem Anruf wurden 5.000 Won gespendet. Auch Unternehmen und Organisationen wirkten mit. Der Spirituosenhersteller Kumbokju spendete zwei Milliarden Won, der Hersteller akoholischer Getränke HiteJinro 1,17 Milliarden Won.Die Spenden werden für das medizinische Personal im Kampf gegen Covid-19, Menschen in Selbstquarantäne und bedürftige Personen eingesetzt.