Außenminister Südkoreas und Finnlands besprechen Kooperation im Kampf gegen Covid-19

Photo : YONHAP News

Die Außenminister Südkoreas und Finnlands haben in einem Telefongespräch Maßnahmen zur Kooperation im Kampf gegen Covid-19 besprochen.Das Telefonat zwischen Außenministerin Kang Kyung-wha und ihrem finnischen Amtskollegen Pekka Haavisto sei auf dessen Wunsch am Mittwochnachmittag erfolgt, teilte das südkoreanische Außenministerium mit.Kang sagte, dass sich die Situation um Covid-19 in Südkorea derzeit zwar verbessere. Die Regierung bleibe jedoch weiterhin wachsam und aktiv.Haavisto würdigte Südkoreas effektive Reaktion auf Covid-19 und die enge Kooperation zwischen beiden Ländern auf dem Gebiet der Epidemieeindämmung. Er äußerte die Hoffnung, dass beide Staaten ihre Zusammenarbeit nicht nur auf bilateraler, sondern auch auf multilateraler Ebene wie in internationalen Organisationen verstärken werden.Kang antwortete, dass in der Corona-Krise die internationale Kooperation von Bedeutung sei. Sie schlug vor, dass beide Länder auch auf multilateraler Ebene Maßnahmen zur Unterstützung von Entwicklungsländern überprüfen.Nach Angaben des Ministeriums tauschten sich beide Minister auch über die Lage auf der koreanischen Halbinsel, darunter Nordkoreas Reaktion auf Covid-19, aus.