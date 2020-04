Neues Schuljahr beginnt mit Online-Unterricht

Photo : YONHAP News

In Südkorea haben die ersten Schulen das neue Schuljahr mit Online-Unterricht begonnen.Den Auftakt machten die oberen Klassen an den Mittel- und Oberschulen. Der Start ins neue Schuljahr war wegen des neuen Coronavirus mehrmals verschoben worden, ehe das Bildungsministerium Ende letzten Monats beschlossen hatte, zunächst mit Online-Unterricht ins neue Schuljahr zu starten.Nach einwöchiger Vorbereitung wurden heute die Abschlussklassen an den Mittel- und Oberschulen erstmals im digitalen Klassenzimmer unterrichtet. Ab dem 16. April werden auch die beiden unteren Jahrgänge an den dreijährigen Mittel- und Oberschulen online unterrichtet. Auch für die Grundschüler der dritten bis sechsten Klasse beginnt an dem Tag der Online-Unterricht. Für die Erst- bis Drittklässler beginnt die Schule mit Online-Unterricht am 20. April.Die Schulen können zwischen drei Unterrichtsmethoden wählen: interaktiver Unterricht in Echtzeit, Nutzung der Online-Vorträge und Abrufangebote des Bildungssenders EBS oder Versand von Übungsaufgaben als Alternative zu Online-Klassen.Für die Teilnahme am Online-Unterricht müssen die Schüler über einen Computer, ein Tablet oder ein Smartphone verfügen. Erhebungen durch das Ministerium ergaben, dass 223.000 Schüler landesweit nicht über ein solches Gerät verfügen.Den betroffenen Schülern sollen daher Geräte ausgeliehen werden. Zunächst werden diese an Mittel- und Oberschüler verteilt.