WFP zählt Nordkorea zu 49 Krisenländern wegen Covid-19

Photo : YONHAP News

Das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen (WFP) hat 49 Länder einschließlich Nordkoreas als Krisenländer als Folge von Covid-19 eingestuft.Laut dem US-Auslandsdienst Voice of America schrieb die Organisation jüngst in einem Bericht, dass die Nachwirkungen der Corona-Pandemie in den 49 Ländern vergleichsweise schockierender sein würden. In dem Bericht wurden mögliche Folgen der Corona-Pandemie für die Wirtschaft und die Nahrungssicherheit in armen Ländern analysiert.In den 49 Ländern litten rund 212 Millionen Menschen unter chronischer Nahrungsknappheit, 95 Millionen sogar unter einer schweren Nahrungsknappheit, heißt in dem Bericht.In Nordkorea leiden laut dem Bericht 12,2 Millionen Einwohner unter chronischer Ernährungsunsicherheit und Unterernährung.Covid-19 könne die landwirtschaftliche Produktivität in einigen asiatischen Ländern beeinflussen und wegen eines drastischen Preisanstiegs bei Nahrungsmitteln zerstörerische und langfristige Einflüsse auf Länder mit wenig Einkommen ausüben, warnte das WFP.Zu den 49 bedrohten Ländern zählen 33 Staaten in Afrika und Nahost, acht asiatische, sechs südamerikanische und karibische Staaten sowie zwei eurasische Länder.