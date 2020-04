Ministerpräsident verspricht Bemühungen um reibungslosen Online-Unterricht

Photo : YONHAP News

Ministerpräsident Chung Sye-kyun hat Bemühungen um einen reibungslosen Online-Unterricht versprochen.Auf einer Regierungssitzung in der Stadt Sejong sagte Chung, die Regierung sei sich der Bedenken der Eltern über den Fernunterricht bewusst. Es habe Mut erfordert, diese Entscheidung für die Zukunft der Kinder zu treffen.Trotz aller Vorbereitungen könne der digitale Unterricht in der Anfangsphase nicht den Erwartungen aller Schüler genügen. Unter anderem könne es zu Verbindungsabbrüchen kommen.Doch wolle die Regierung dafür Sorge tragen, dass die Support-Teams eventuell auftretende Probleme zügig beheben.Den für Bildungsfragen zuständigen Behörden ordnete er an, besonders darauf zu achten, dass ein reibungsloser Online-Unterricht gelinge, bei dem niemand benachteiligt sei. Insbesondere müsse darauf geachtet werden, dass Schüler mit Behinderung und Kinder aus finanzschwachen Familien oder von Alleinerziehenden keine Nachteile haben.