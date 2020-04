Kia Telluride zum besten Auto des Jahres gekürt

Photo : YONHAP News

Kia Motors hat bei den World Car Awards 2020 zwei Auszeichnungen gewonnen.Der Kia Telluride sei bei der Enthüllung der Gewinner am Mittwoch (Ortszeit) zum „Weltauto des Jahres 2020“ gekürt worden, teilte der Autohersteller am Donnerstag mit. Der Kia Soul EV sei „World Urban Car 2020“ geworden.Kia ist die erste südkoreanische Automarke, die den Preis „Weltauto des Jahres" gewann.Letztes Jahr wurde der Jaguar I-Pace zum Weltauto des Jahres gewählt. Zu den früheren Preisträgern zählen auch Volvo XC60, Jaguar F-Pace, Mazda MX-5 und Mercedes Benz C-Klasse.Die World Car Awards wurden im Jahr 2004 eingeführt. Eine Jury aus 86 Autojournalisten aus 24 Ländern wählen in einer geheimen Abstimmung die Preisträger.