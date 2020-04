Zentralbank belässt Leitzins bei 0,75 Prozent

Photo : KBS News

Die südkoreanische Zentralbank hat den Leitzins bei 0,75 Prozent belassen.Gleichzeitig ging sie davon aus, dass Südkoreas Wirtschaftswachstum in diesem Jahr hinter ihrer Prognose von 2,1 Prozent weit zurückbleiben werde.Der Währungsausschuss der Bank of Korea beschloss am Donnerstag, den Schlüsselzins einzufrieren. Das Gremium hatte inmitten der rasanten Covid-19-Ausbreitung im März bei einer außerplanmäßigen Sitzung den Zinssatz unerwartet um 0,5 Prozentpunkte auf 0,75 Prozent, den bisher tiefsten Stand, gesenkt.Der Währungsausschuss teilte mit, dass die Weltwirtschaft infolge der weltweiten Covid-19-Ausbreitung stark geschrumpft sei. An den internationalen Finanzmärkten sei es angesichts der befürchteten Rezession und des drastisch gefallenen Ölpreises zu starken Kurseinbrüchen an den Börsen führender Volkswirtschaften und zu starken Schwankungen der Zinsen von Staatsanleihen und der Wechselkurse gekommen.Es werde erwartet, dass die Weltwirtschaft und die internationalen Finanzmärkte künftig von dem Ausmaß der Covid-19-Ausbreitung, Maßnahmen jeweiliger Länder und deren Wirkung beeinflusst würden, hieß es.