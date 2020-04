Börse in Seoul legt 1,61 Prozent zu

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Börse hat am Donnerstag 1,61 Prozent zugelegt.Der Leitindex Kospi beendete den Handel bei einem Stand von 1.836,21 Zählern. Grund für den Anstieg war die Hoffnung, dass weltweit der Höhepunkt der Infektionszahlen erreicht sei.Der Kospi habe den Anstieg an der Wall Street nachvollzogen, da in den USA mit dem Erreichen des Scheitelpunkts in dieser Woche gerechnet werde, sagte Huh Jae-hwan von Eugene Investment gegenüber der Nachrichtenagentur Yonhap.Laut Seo Sang-young von Kiwoom Securities gebe es wegen der Ölpreise noch Unsicherheit im Markt. Noch sei unklar, ob eine Einigung auf ein Öl-Förderlimit gelinge, nachdem der Ölpreis auf den tiefsten Stand seit Jahrzehnten abgestürzt war.