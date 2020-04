Präsident Moon hofft auf Fortsetzung unerlässlichen Austauschs mit Indien trotz Covid-19

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat am Donnerstag in einem Telefongespräch mit dem indischen Premierminister Narendra Modi über Maßnahmen zur Kooperation im Kampf gegen Covid-19 gesprochen.Moon äußerte die Hoffnung, dass dringende gegenseitige Besuche von Unternehmern erlaubt würden. Damit sollte der unerlässliche Austausch und die Zusammenarbeit mit Indien, einem wichtigen Partnerland der Neuen Südpolitik Südkoreas, fortgesetzt werden.Moon bedankte sich für die Unterstützung dafür, dass ein Sonderflug für eine sichere Rückkehr von Südkoreanern in Indien ermöglicht wurde. Er bat um die weitere Kooperation.Modi sagte, er verstehe die Sorge von Präsident Moon um seine Landsleute. Er werde jederzeit für eine sichere Rückkehr von Südkoreanern kooperieren.Angesichts der steigenden Zahlen der Corona-Infizierten und –toten in Indien sprach Moon Trost und Beileid aus. Er hoffe, dass die drastischen Maßnahmen der indischen Regierung zu einer schnellen Beruhigung der Lage führen würden, sagte er.Moon wies außerdem darauf hin, dass in Kooperation zwischen Unternehmen beider Länder koreanische Diagnosekits an Indien geliefert wurden. Südkorea wolle weiterhin seine Erfahrungen bei der Eindämmung und klinische Informationen mit Indien teilen und einen eventuellen zusätzlichen Kooperationsbedarf wohlwollend überprüfen, hieß es.