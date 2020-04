Nordkoreas Oberste Volksversammlung tagt heute

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Oberste Volksversammlung tritt inmitten der Corona-Pandemie am heutigen Freitag in Pjöngjang zu ihrer ersten Tagung im laufenden Jahr zusammen.Die Oberste Volksversammlung, laut der Verfassung Nordkoreas höchstes Machtorgan, tagt gewöhnlich in jedem April, um sich mit der Formulierung des Leitsatzes der Staatspolitik, Personalentscheidungen zu den Staatsorganen und der Bilanz des Vorjahres sowie dem Haushaltsplan zu beschäftigen.Es wird davon ausgegangen, dass sich die Delegierten aus dem ganzen Land für die Sitzung in Pjöngjang versammelt haben. In der laufenden 14. Legislaturperiode gibt es 687 Delegierte.Die dritte Sitzung in der 14. Legislaturperiode wurde einberufen, während in anderen Ländern wegen des Risikos von Covid-19-Infektionen auf eine Versammlung vieler Menschen in geschlossenen Räumen verzichtet wird.Machthaber Kim Jong-un wird sehr wahrscheinlich der Parlamentstagung fernbleiben. Die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA berichtete heute, dass Kim eine Truppenübung für Mörserabschüsse vor Ort überwacht habe.Es gilt als sehr wahrscheinlich, dass bei der heutigen Sitzung angesichts der Corona-Pandemie das Gesundheitsbudget deutlich aufgestockt wird. Kim nahm am 17. März an der Grundsteinlegungsfeier für ein Krankenhaus in Pjöngjang teil und verkündete, die Bauarbeiten bis zum 75. Gründungsjubiläum der Arbeiterpartei am 10. Oktober abschließen zu wollen.