Südkorea exportiert Covid-19-Diagnosekits nach Gabun

Südkorea exportiert 50.000 Diagnosekits für Covid-19 nach Gabun.Das gab die südkoreanische Botschaft in dem afrikanischen Staat am Donnerstag bekannt.Vier Südkoreaner, die wegen der Einstellung des Flugverkehrs durch die dortige Regierung am 20. März in Gabun festsaßen, kehren heute mit einer von ihr organisierten Chartermaschine heim. Die Maschine wird nächste Woche mit Diagnosekits für Covid-19 und medizinischen Gütern an Bord nach Gabun zurückkehren.Die vier Südkoreaner traten am Donnerstag am Flughafen in der gabunischen Hauptstadt Libreville den Heimflug an. Sie sind Mitarbeiter des Mobilfunkanbieters KT und arbeiteten im Auftrag der gabunischen Regierung am Aufbau eines optischen Netzwerkes.In Gabun wurden mit Stand von Donnerstag 34 Corona-Fälle bestätigt. Ein Corona-Infizierter verstarb.Dort gibt es knapp 60 Südkoreaner. Die gabunische Regierung hatte am 7. April für die Heimkehr eines Südkoreaners mit einem von den USA organisierten Sonderflug gesorgt.