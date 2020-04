Präsident Moon ermutigt Forscher zur Entwicklung von Covid-19-Medikament und Impfstoff

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat Forscher zu weiteren Bemühungen um eine erfolgreiche Entwicklung von Medikamenten und Impfstoffen gegen Covid-19 aufgerufen.Die entsprechende Äußerung machte er am Donnerstag bei einem Besuch in einem auf Infektionskrankheiten spezialisierten Forschungsinstitut. Dabei wurde ihm über ein Forschungsergebnis berichtet, dass Wirkstoffe für Medikamente gegen Asthma und Wurmmittel für die Behandlung von Covid-19 wirksam seien.Bei einer gemeinsamen Sitzung der Industrie-, Wissenschafts- und Forschungskreise im Anschluss stellte der Präsident eine massive Unterstützung für die Impfstoffentwicklung in Aussicht. Die Regierung wolle 210 Milliarden Won (173 Millionen Dollar) investieren und ein zügiges Genehmigungsverfahren für klinische Versuche einleiten, um die Forschung zu unterstützen.Die Regierung werde die entwickelten Medikamente oder Impfstoffe in ausreichender Menge lagern, damit die Entwicklungskosten wieder hereingeholt würden, versprach er.Moon forderte die anwesenden Minister auf, weder administrative Hilfen noch Geldausgaben dafür zu scheuen. Nötigenfalls sollte auch das Finanzministerium daran mitwirken.