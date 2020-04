Vorauswahl für Parlamentswahlen beginnt

Photo : YONHAP News

Heute hat die zweitägige Vorauswahl für die Parlamentswahlen am kommenden Mittwoch begonnen.Nach Angaben der Nationalen Wahlkommission können die Wähler heute und morgen in einem der 3.508 Wahllokale landesweit zwischen 6 und 18 Uhr ihre Stimme abgeben.Um wählen zu können, muss ein Ausweisdokument vorgezeigt werden. Dies können der Personalausweis, der Reisepass oder der Führerschein sein.Wer sich mit mild verlaufender Covid-19-Erkrankung in einem Behandlungszentrum aufhält, kann in acht dieser Zentren ebenfalls wählen. Wahlkabinen wurden in Zentren in Seoul, der Gyeonggi-Provinz, Daegu und der Nord-Gyeongsang-Provinz eingerichtet.Beim Betreten des Wahllokals wird die Körpertemperatur gemessen. Wer Fieber oder Atemwegsbeschwerden hat, soll eine gesonderte Wahlkabine benutzen.Auch müssen alle Wähler ihre Hände desinfizieren und Plastikhandschuhe tragen.Die Wahlkommission rät außerdem im Wahllokal zum Tragen eines Mundschutzes und dazu, mindestens einen Meter Abstand zu anderen Wählern einzuhalten.