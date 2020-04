Frankreich bittet Südkorea um Kooperation für Einfuhr von Medikamenten wegen Covid-19

Photo : YONHAP News

Frankreich hat die südkoreanische Regierung um ihre Kooperation für die Einfuhr von Medikamenten im Zusammenhang mit Covid-19 gebeten.In einem koreanisch-französischen Videoseminar zur Reaktion auf Covid-19 am Donnerstag habe die französische Seite gesagt, dass Südkoreas Reaktion ein Vorbild für die ganze Welt werde, und um die Kooperation gebeten, teilte das südkoreanische Finanzministerium mit.Das Videoseminar fand auf Wunsch des Vorsitzenden der Französisch-Koreanischen Industrie- und Handelskammer, David-Pierre Jalicon, statt. Daran nahmen 400 Personen, darunter der französische Botschafter in Südkorea, Philippe Lefort, sowie Politiker, Beamte, Journalisten und Unternehmer in Frankreich online teil.Laut dem Finanzministerium zeigten die Teilnehmer großes Interesse daran, wie Südkorea ohne Shutdown-Maßnahmen bei der Eindämmung von Covid-19 vorgegangen sei.Ein leitender Ministeriumbamter stellte das südkoreanische „3T+P“-Modell vor und erläuterte die Applikation für die Selbstquarantäne und -diagnose, Drive-thru-Teststationen und auf der IK-Technologie beruhende Systeme wie die Analyse von Standortinformationen von Handys.3T+P steht für Testing (Testen), Tracing (Rückverfolgung), Treating (Behandlung) und Participation (Beteiligung von Bürgern).