Bügermeister von Seoul ruft junge Menschen zu sozialer Distanzierung wegen Covid-19 auf

Photo : YONHAP News

Der Bürgermeister der südkoreanischen Hauptstadt Seoul hat junge Menschen zur sozialen Distanzierung aufgerufen, um die Ausbreitung von Covid-19 einzudämmen.Seouls Bürgermeister Park Won-soon schrieb auf seiner Facebook-Seite, einige junge Menschen besuchten Orte, wo es enge Kontakte gebe, wie Clubs und Cocktailbars. Die im Zusammenhang mit einem Vergnügungsbetrieb und einer Cocktailbar in Seoul bestätigten Corona-Infektionen verstärkten die Besorgnis über explosionsartig steigende Infektionszahlen.57 Prozent von den vom 1. bis 8. April in Seoul bestätigten 113 Infizierten seien in ihren Zwanzigern und Dreißigern. Junge Menschen könnten eine Ansteckung auf die leichte Schulter nehmen, weil sie symptomlos blieben oder nur leicht erkranken würden. Jedoch könne es fatale Auswirkungen haben, wenn sie ihre Eltern oder Großeltern anstecken, warnte Park.Der Bürgermeister betonte, dass junge Menschen sich für eine Weile zurückhalten sollten, auch wenn sie Freunde treffen möchten und sich keine Sorgen um ihre Gesundheit machten. Die Verschiebung eines Termins könne Leben retten. Er schlug vor, eine Kampagne zu starten, nach der auf eine Zusammenkunft mit Freunden zunächst verzichtet werde.