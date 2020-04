Präsident Moon trat zur vorzeitigen Stimmabgabe an die Urne

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in ist heute zur vorzeitigen Stimmabgabe für die Parlamentswahl an die Urne getreten.Er und seine Gattin Kim Jung-sook gaben gegen 9 Uhr in einem Wahllokal in Samcheong-dong nahe dem Präsidialamt in Seoul ihre Stimmzettel ab.Beide trugen Mundschutz, bekamen ihre Körpertemperatur gemessen und desinfizierten ihre Hände. Auch trugen sie bei der Stimmabgabe Plastikhandschuhe. Einzig für die Überprüfung der Identität wurde der Mundschutz kurz abgenommen.Moon hatte sich für die Teilnahme an der Vorauswahl entschieden, um für den Urnengang zu werben und einer hohen Wahlbeteiligung beizutragen.In Südkorea können seit 2013 am Wahltag verhinderte Wähler bereits an einem früheren Termin wählen. Die Südkoreaner wählen am 15. April ihre neue Nationalversammlung.