Südkorea will 1,8 Mal mehr Öl als Reserve kaufen

Photo : YONHAP News

Südkoreas staatlicher Ölversorger will dieses Jahr 640.000 Barrel Öl als Reserve kaufen.Die Korea National Oil Corporation (KNOC) gab am Donnerstag bekannt, gemäß der Entscheidung des Ministeriums für Handel, Industrie und Energie 490.000 Barrel Erdöl und 150.000 Barrel Diesel besorgen zu wollen.Das Unternehmen wollte im laufenden Jahr ursprünglich 360.000 Barrel kaufen, um sich gemäß einem Reserveplan bis 2025 insgesamt 100,7 Millionen Barrel Ölreserven zu sichern.Angesichts des zuletzt niedrigen Ölpreises beschloss KNOC, das diesjährige Volumen um das 1,8-Fache auf 640.000 Barrel zu steigern.Letztes Jahr war der Kauf von 270.000 Barrel geplant. Mit einem ähnlich hohen Budget von 31,4 Milliarden Won in diesem Jahr könne 2,4 Mal mehr Öl als letztes Jahr gekauft werden.Mit Stand Ende letzten Jahres verfügt Südkorea über 96,5 Millionen Barrel Ölreserven, 95,8 Prozent des Zielwertes.