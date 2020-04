Regierung will Urnengang von Wählern in Selbstquarantäne am Wahltag ermöglichen

Photo : YONHAP News

Die wegen Covid-19 in Selbstquarantäne befindlichen Wähler dürfen an der Parlamentswahl am Mittwoch teilnehmen.Die Regierung teilte am Freitag mit, Maßnahmen auszuarbeiten, um die Wege und Abstimmungszeiträume von Menschen in Selbstisolierung von denen anderer Wähler zu trennen. Konkrete Beschlüsse würden am Sonntag bekannt gegeben.Die zuständigen Ministerien und Organe setzten Diskussionen über konkrete Maßnahmen fort, damit Wähler in Selbstquarantäne am Mittwoch ihre Stimme abgeben könnten, sagte Vizegesundheitsminister Kim Kang-lip.Es sei zwar erwogen worden, den Wählern in Selbstquarantäne die Beteiligung an der Vorauswahl zu erlauben. Dies habe jedoch angesichts des zu großen Risikos bei der Eindämmung und strenger Kontrollen nicht erlaubt werden können, hieß es.