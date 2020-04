BTS sind die bisher erfolgreichsten K-Pop-Sänger

Photo : YONHAP News

BTS sind die erfolgreichsten Sänger in der Geschichte der koreanischen Popmusik.Nach Angaben ihrer Agentur Big Hit Entertainment am Donnerstag verkaufte die Boyband laut den südkoreanischen Gaon Album-Charts im März insgesamt 20,32 Millionen Alben.BTS veröffentlichten 2013 ihr Debütalbum „2 COOL 4 SKOOL“ und bisher insgesamt 14 Alben.Das im Februar dieses Jahres veröffentlichte letzte Album „Map of the Soul: 7“ wurde 4,17 Millionen Mal verkauft. Damit wurde das Album erstmals in den Gaon Charts als Vierfach-Millionenseller zertifiziert.BTS knackten im November 2018 in den Gaon Charts die Zehn-Millionen-Marke und übertrafen 15 Monate später erstmals in der K-Pop-Geschichte die 20-Millionen-Schwelle.Der bisherige Rekordhalter war Shin Seung-hun, der als „Kaiser der Balladen“ bekannt ist.