Parlamentswahl: Vorauswahl begonnen - Wahlbeteiligung am Freitag bei 12,14 Prozent

Heute hat die zweitägige Vorauswahl für die Parlamentswahlen am kommenden Mittwoch begonnen.Die Wähler können in einem beliebigen Lokal der 3.508 Wahllokale landesweit zwischen 6 und 18 Uhr ihre Stimme abgeben. Um wählen zu können, muss ein Ausweisdokument vorgezeigt werden. Dies können der Personalausweis, der Reisepass oder der Führerschein sein.Wer sich mit mild verlaufender Covid-19-Erkrankung in einem Behandlungszentrum aufhält, kann in acht dieser Zentren ebenfalls wählen. Wahlkabinen wurden in Zentren in Seoul, der Provinz Gyeonggi, Daegu und der Provinz Nord-Gyeongsang eingerichtet.Beim Betreten des Wahllokals wird die Körpertemperatur gemessen. Wer Fieber oder Atemwegsbeschwerden hat, soll eine gesonderte Wahlkabine benutzen. Auch müssen alle Wähler ihre Hände desinfizieren und Plastikhandschuhe tragen.Die Nationale Wahlkommission rät außerdem im Wahllokal zum Tragen eines Mundschutzes und dazu, mindestens einen Meter Abstand zu anderen Wählern einzuhalten.Die Beteiligung an der Vorauswahl lag nach der Schließung der Wahllokale am Freitag bei 12,14 Prozent. Das war die bisher höchste Beteiligung seit der Einführung der Vorauswahl im Jahr 2013.Am Freitag hätten 5,33 Millionen von insgesamt 43,99 Millionen Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben, teilte die Wahlkommission mit.Bei der letzten Präsidentschaftswahl lag die entsprechende Beteiligung bei 4,64 Prozent, bei den Kommunalwahlen 2018 waren es 3,71 Prozent.Präsident Moon Jae-in und seine Gattin Kim Jung-sook gaben gegen 9 Uhr in einem Wahllokal in Samcheong-dong nahe dem Präsidentensitz in Seoul ihre Stimmzettel ab. Auch Ministerpräsident Chung Sye-kyun und seine Ehefrau traten am Vormittag an die Urne.