Wirtschaft Börse kann zweiten Tag in Folge zulegen

Die südkoreanische Börse hat am Freitag den zweiten Tag in Folge zulegen können.



Der Leitindex Kospi rückte um 1,33 Prozent auf 1.860,67 Zähler vor. Bemühungen in den USA, die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie abzufedern hätten sich positiv auf die hiesige Börse ausgewirkt.



Programme der Fed für die Versorgung mit Liquidität, die auch den Kauf von Schrottanleihen umfassen, hätten die Anlegerlaune verbessert, sagte Huh Jae-hwan von Eugene Investment der Nachrichtenagentur Yonhap.



Auch Erwartungen, dass sich die Ausbreitung von Covid-19 verlangsame, hätten dem Kospi zu einem Plus verholfen.



Die US-Notenbank hatte am Donnerstag beschlossen, 2,3 Billionen Won in die US-Wirtschaft zu pumpen.