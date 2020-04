Nordkoreas Oberste Volksversammlung hielt Sitzung ab

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Oberste Volksversammlung hat am Sonntag eine Sitzung abgehalten.Tags zuvor hatte eine Sitzung des Politbüros der Arbeiterpartei stattgefunden.Nordkoreas staatliche Nachrichtenagentur KCNA meldete am Montag, dass die dritte Sitzung der Volksversammlung in der Mansudae-Kongresshalle in Pjöngjang stattgefunden habe.Außenminister Ri Son-gwon sei zum Mitglied der Kommission für Staatsangelegenheiten ernannt worden.Weitere neue Mitglieder des Gremiums seien der für Waffenentwicklung zuständige Ri Pyong-chol, der Minister für Volkssicherheit Kim Jong-ho und Verteidigungsminister Kim Jong-gwan.Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un scheint der Sitzung des praktisch machtlosen Parlaments nicht beigewohnt zu haben.