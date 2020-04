Rocksänger Bono bittet Präsident Moon wegen Corona-Krise um Hilfe für Irland

Photo : YONHAP News

Der Rocksänger Bono hat Präsident Moon Jae-in in einem Schreiben um Hilfe für Irland gebeten.Der U2-Sänger habe um Schutzausrüstung und Diagnosekits gebeten und wolle die Lieferung aus eigener Tasche bezahlen, teilte Moons Sprecher Kang Min-seok am Sonntag auf einer Pressekonferenz mit.Bono habe in dem Schreiben Moons Führungsqualitäten im Kampf gegen das Virus sowie die in Südkorea getroffenen Maßnahmen für dessen Eindämmung gelobt.Das Präsidialamt habe am Freitag eine Antwort geschickt. Moon habe den Gesundheitsbehörden Diskussionen über die Angelegenheit aufgetragen und er hoffe, dass Irland die Krise überwinden werde, hieß es.Moon und Bono, der als Friedensbotschafter auch politisch aktiv ist, hatten sich im vergangenen Dezember im Anschluss an das erste U2-Konzert in Südkorea persönlich getroffen.