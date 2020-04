Südkorea testet ab heute alle Einreisenden aus USA auf Covid-19

Photo : YONHAP News

Südkorea lässt ab dem heutigen Montag alle Einreisenden aus den USA auf das neuartige Coronavirus testen.24 der 32 neuen Corona-Fälle am Samstag waren importierte Fälle.Für Einreisende aus Europa gilt die Maßnahme schon länger. Einreisende mit Symptomen werden am Flughafen getestet. Wer symptomlos ist, muss sich innerhalb von drei Tagen einem Test unterziehen. Auch im Falle eines negativen Testergebnisses wird eine zweiwöchige Selbstquarantäne verlangt.Zuletzt war die Zahl der Corona-Infizierten aus den USA sprunghaft gestiegen. Noch bis März waren die meisten eingeschleppten Infektionen unter den aus Europa Ankommenden registriert worden. Seit diesem Monat sind immer häufiger Einreisende aus den USA betroffen. Auf sie entfiel in den letzten beiden Wochen nahezu die Hälfte aller importierten Fälle.Ab heute setzt Südkorea zudem die visafreie Einreise für 90 Länder und Gebiete aus.