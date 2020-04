Fans wählen Son Heung-min zum besten Spieler von Tottenham

Photo : YONHAP News

Fans haben Son Heung-min zum besten Spieler von Tottenham Hotspur in der Saison 2019/20 gewählt.Die entsprechenden Ergebnisse der Zuschauerabstimmung veröffentlichte der britische Sportkanal Sky Sports am Sonntag (Ortszeit). Gewählt wurde jeweils der Spieler der Saison der 20 Mannschaften der Premier League.Son erhielt 57 Prozent aller Stimmen für die Spieler seines Klubs.Son habe neun Tore und sieben Vorlagen verbucht, obwohl er wegen einer Verletzung zuletzt nicht auf Torejagd gehen konnte. Harry Kane sei verletzt gewesen und Son habe die von ihm hinterlassene Lücke gefüllt, hieß es.Der südkoreanische Fußballspieler erzielte in der letzten Saison insgesamt 16 Tore, darunter neun Liga-Treffer, fünf in der UEFA Champions League und zwei im FA Cup.