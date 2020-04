Viele Kirchen feiern wegen Corona-Krise Ostern mit Onlinegottesdienst

Photo : YONHAP News

Inmitten der Corona-Pandemie haben viele Kirchen in Südkorea am Ostersonntag Gottesdienste vor leeren Sitzreihen im Netz und Fernsehen übertragen lassen.Die Vereinigung der protestantischen Kirchen, United Christian Churches of Korea, hielt in einer Kirche in Seoul einen Ostergottesdienst ab, zu dem lediglich einige Würdenträger eingeladen waren. Dieser wurde online und im Fernsehen live übertragen.Auch große Kirchen wie Somang Presbyterian Church boten Onlinegottesdienste an.In der Onnuri Community Church in Seoul lauschten Gläubige in ihren Autos über das Radio der Osterpredigt.Jedoch hielten viele Kirchen trotz der Forderung nach sozialer Distanzierung gewöhnliche Gottesdienste ab. Dazu zählt die Gloria Kirche in Yongin, obwohl sie wegen der Nichtbefolgung von Regelungen zur Eindämmung von Covid-19 bereits von Versammlungseinschränkungen betroffen war. Auch in der Sarang Jeil Kirche versammelten sich 1.200 Mitglieder, obwohl die Seouler Stadtverwaltung wiederholt mit einer Anzeige wegen Verstoßes gegen Corona-Anordnungen gedroht hatte.Dagegen ließ die Katholische Bischofskonferenz des Landes die Ostermesse vor leeren Sitzreihen im Fernsehen und online live übertragen.Die Seuchenkontrollbehörde ist besorgt, weil 2.100 Kirchen inzwischen wieder Gottesdienste feiern und die Zahl wöchentlich steigt.