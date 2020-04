Südkorea als Reiseziel immer bekannter und beliebter

Photo : YONHAP News

Südkorea ist in den letzten sechs Jahren als touristisches Ziel immer bekannter und beliebter geworden.Entsprechende Umfrageergebnisse zur Wirkung der Auslandswerbung für den Tourismus in Korea 2019 veröffentlichten das Ministerium für Kultur, Sport und Tourismus sowie die Koreanische Zentrale für Tourismus (KTO) am Montag. Online befragt wurden vom 17. Dezember letzten Jahres bis 6. Januar dieses Jahres 12.000 Menschen im Alter von 15 bis 59 Jahren in 20 Ländern.Das Bewusstsein über Südkorea als Reiseziel stieg um 1,1 Prozentpunkte im Vorjahresvergleich auf 59 Prozent. Dessen Beliebtheit legte um 2,4 Prozentpunkte auf 61,9 Prozent zu. Beide Werte stiegen seit 2014 kontinuierlich.Zu den Ländern mit den höchsten Werten zählen Vietnam, Thailand, Indonesien und die Philippinen. In Malaysia verbesserten sich die Bekanntheit und Vorliebe für Südkorea jeweils mit 9,2 und fünf Prozentpunkten am stärksten.49,1 Prozent der Befragten antworteten, dass sie sich in Online-Videodiensten wie YouTube Erfahrungsberichte über Auslandsreisen oder Videos über Reiseziele angesehen hätten.