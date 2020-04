Südkorea meldet 25 neue Corona-Fälle

Photo : YONHAP News

In Südkorea sind am Sonntag 25 neue Covid-19-Fälle bestätigt worden.Damit wurden den fünften Tag in Folge weniger als 40 Neuinfektionen am Tag gemeldet.Laut den Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention stieg die Gesamtzahl der Corona-Infizierten im Land mit Stand von 0 Uhr am Montag auf 10.537 an. Bei 929 Patienten handele es sich um importierte Fälle.16 von den 25 Neuinfektionen sind importierte Fälle. Sechs Infizierte wurden im Zuge der Kontrolle bei der Einreise entdeckt.Seoul meldete acht Fälle, die Provinz Nord-Gyeongsang vier. In Gyeonggi und Daegu wurden jeweils drei Fälle nachgewiesen, einer in Incheon.Am Sonntag verstarben drei Corona-Patienten. Die Zahl der Todesfälle kletterte auf 217, die Corona-Sterblichkeit in Südkorea beträgt nun 2,06 Prozent. Die Quote erreicht 21,64 Prozent bei den über 80-Jährigen. Bei den Infizierten in ihren Siebzigern beträgt die Sterblichkeitsrate 9,17 Prozent, und 2,4 Prozent bei den Sechzigern.Die Zahl der genesen aus der Quarantäne entlassenen Patienten nahm um 79 auf 7.447 zu.