Internationales Medien: Nordkorea umgeht mit Kryptowährung Sanktionen

Laut einem Analyseunternehmen hat Nordkorea Kryptogelder in Höhe von 1,5 Milliarden Dollar für illegale Ein- und Ausfuhren verwendet, um die internationalen Sanktionen gegen das Land zu umgehen.



Wie das US-amerikanische Radio Free Asia am Samstag meldete, habe das US-Unternehmen Chainanalysis dies in einem Bericht über eine Videokonferenz geschrieben, bei der es um Kryptowährungsadressen und Sanktionen im Zusammenhang mit Nordkorea gegangen sei.



In dem am 8. April veröffentlichten Bericht steht, dass Nordkorea Kryptowährung in Höhe von 1,5 Milliarden Dollar versteckt habe, damit 200 bis 500 Millionen Dollar mehr als letztes Jahr. Das Land nutze Kryptogelder in illegalen Handelsnetzwerken für die Einfuhr von Luxusgütern und den Export von Kohle.



Der Sender meldete zudem unter Berufung auf seinen Anwalt, dass der amerikanische Kryptowährungsexperte Virgil Griffith bald gegen Kaution freigelassen werde. Griffith war im Januar in den USA wegen des Vorwurfs angeklagt worden, im April letzten Jahres bei einer Konferenz in Pjöngjang einen Vortrag über Kryptowährungen gehalten zu haben.