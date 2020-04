Wirtschaft LG Uplus kooperiert mit japanischen und taiwanesischen Firmen für Drohnenplattform

LG Uplus, ein führender Mobilfunkanbieter in Südkorea, kooperiert mit asiatischen Unternehmen bei der Entwicklung intelligenter Drohnenlösungen.



LG Uplus teilte am Sonntag mit, mit dem japanischen Kommunikationsunternehmen KDDI und dem taiwanesischen Drohnenhersteller CIRC eine Absichtserklärung für die Erweiterung des Geschäfts mit smarten Drohnen unterzeichnet zu haben.



Die Unternehmen versprechen sich von ihrer Zusammenarbeit eine Erweiterung einer intelligenten Drohnenplattform. Ziel ist, mit einer Drohnen-Kamera aufgenommene Bilder und Videos über LTE oder 5G-Mobilfunk an ein Endgerät wie ein Smartphone und ein Kontrollzentrum zu übertragen. Mit einer Plattform können zudem Informationen über den Zustand der Drohne, den Flugplan und die -route sowie die zu erledigenden Aufgaben aus der Ferne kontrolliert werden.



Die drei Unternehmen wollen bis Jahresende die Plattform mit den Drohnen und Drohnenstationen von CIRC verknüpfen und ab kommendem Jahr damit verbundene Geschäftsmöglichkeiten erschließen.