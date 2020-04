Noch zwei Tage bis zur Parlamentswahl: Wahlkampf auf Hochtouren

Photo : YONHAP News

Zwei Tage vor den Parlamentswahlen läuft der Wahlkampf auf Hochtouren.Die Parteien werben in den Wahlkreisen landesweit um die Gunst der Wähler.Die regierende Minjoo-Partei Koreas hielt in Seoul mit ihrer Satellitenpartei für die Verhältniswahl eine gemeinsame Sitzung der Wahlkampfkomitees ab.Die Partei für Zukunft und Integration beschloss den Parteiausschluss ihres Kandidaten Cha Myung-jin für den Wahlkreis Bucheon-C. Das Ethikkomitee der Partei hatte ihm zum Parteiaustritt geraten, weil er mit beleidigenden Äußerungen über Hinterbliebene von Opfern des Sewol-Untergangs für Aufregung gesorgt hatte.Der Wahlkampfchef der Minsaeng-Partei, Sohn Hak-kyu, sagte, dass immer mehr Wähler in der Honam-Region, Hochburg der demokratischen Parteien, ihre Zweitstimme seiner Partei geben wollten, um die Arroganz der Regierungspartei im Zaum zu halten.Die Chefin der Gerechtigkeitspartei, Sim Sang-jung, besuchte am frühen Montagmorgen die Grabstätte ihres verstorbenen Parteikollegen Roh Hoe-chan. Sie startete eine 60-stündige Kampagne für die Rettung ihrer Partei.Ahn Cheol-soo, Vorsitzender der Partei des Volkes, setzt in der Provinz Gyeonggi seinen Lauf quer durch das Land fort.