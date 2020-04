Umfrage: Zustimmung für Moons Arbeit steigt auf 17-Monats-Hoch

Photo : YONHAP News

Die Zustimmung für Präsident Moon Jae-in ist auf den höchsten Stand seit 17 Monaten gestiegen.Das ergab eine Umfrage, die Realmeter im Auftrag des Senders YTN durchführte. Landesweit 2.522 Wähler wurden vom 6. bis 10. April befragt.Laut den am Montag veröffentlichten Ergebnissen bewerteten 54,4 Prozent der Befragten, damit 0,7 Prozentpunkte mehr als in der Vorwoche, Moons Amtsführung positiv. Das entspricht dem höchsten Stand seit der Realmeter-Umfrage in der ersten Novemberwoche im Jahr 2018.42,3 Prozent, damit 0,9 Prozentpunkte weniger, sprachen von einer schlechten Arbeit.Der Abstand zwischen den positiv und negativ Gesinnten betrug 12,1 Prozentpunkte und war laut Realmeter seit der zweiten Novemberwoche 2018 am größten.Als Grund für die gewachsene Zustimmung wurde die positiv bewertete Reaktion der Regierung in der Corona-Krise vermutet.Das Konfidenzniveau wird mit 95 Prozent angegeben, die Fehlerquote mit plus/minus zwei Prozentpunkten. Details können auf der Webseite von Realmeter oder der Nationalen Wahlkommission eingesehen werden.