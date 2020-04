Sonderflug für Rückkehr von Südkoreanern in Tschechien am Mittwoch geplant

Photo : YONHAP News

Korean Air setzt am Mittwoch (Ortszeit) eine Sondermaschine in Tschechien ein, um die Rückkehr von Südkoreanern zu ermöglichen.Laut Angaben der dortigen südkoreanischen Botschaft am Sonntag wird die Maschine mit 368 Sitzplätzen am Mittwoch um 13 Uhr am Flughafen in Prag starten.Der Flugverkehr zwischen Prag und Incheon wurde am 5. März angesichts der Covid-19-Ausbreitung ausgesetzt. Die tschechische Regierung strich Südkorea am 24. März aus der Liste der Corona-Risikostaaten, deshalb wurde eine Wiederaufnahme der Flugverbindung zwischen beiden Städten möglich. Jedoch kam es dazu angesichts der geschrumpften Nachfrage wegen der Schließung der Außengrenzen der Europäischen Union bisher nicht.Die Botschaft berät sich mit den Koreanergemeinden und Reisebüros in Polen und der Slowakei, damit auch dortige Südkoreaner die Sondermaschine nutzen können. Hierfür sollen ein Sonderflug zwischen Breslau und Prag sowie eine Fahrt auf dem Landweg von Bratislava nach Prag ermöglicht werden.