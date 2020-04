Hauptindex Kospi verliert 1,88 Prozent

Photo : YONHAP News

An der südkoreanischen Börse hat der Hauptindex Kospi am Montag 1,88 Prozent verloren.Der Index beendete den Handel bei einem Stand von 1.825,76 Zählern. Grund für den Rückgang war ein Anstieg der Covid-19-Infektionszahlen in führenden Volkswirtschaften.Während in Südkorea zuletzt weniger Infizierte gemeldet wurden, am Sonntag waren es nur 25 und bislang insgesamt 10.537, wurden in den USA und Europa schon über 550.000 Ansteckungen bekannt.Zwar gebe es die Hoffnung, dass in Südkorea der Höhepunkt überschritten sei, doch sei dies bereits letzte Woche in den Kursen berücksichtigt worden, sagte Seo Sang-young von Kiwoom Securities gegenüber der Nachrichtenagentur Yonhap.