Koreanische Firmen liefern Covid-19-Diagnosekits an USA

Photo : YONHAP News

Zwei südkoreanische Unternehmen werden heute Covid-19-Diagnosekits an die USA liefern.Das teilte ein leitender Beamter des Außenministeriums in Seoul am Montag mit. Testkits von zwei Firmen würden am Dienstagnachmittag versandt, nachdem drei Firmen eine vorläufige Genehmigung der US-Behörde für Lebens- und Arzeimittel FDA erhalten und Exportverträge unterzeichnet hätten.Ein Frachtflugzeug der US-Bundesagentur für Katastrophenschutz FEMA wird am Flughafen Incheon starten, um die Diagnosekits nach Maryland zu bringen.Laut der Nachrichtenagentur Reuters wird Südkorea 600.000 Diagnosekits an die USA liefern.Eine weitere Firma wird durch eine US-Vertriebsfirma Diagnosekits verschicken. Reuters zufolge würden auf diese Weise 150.000 Testkits geliefert.Die vorläufige Zulassung der koreanischen Testkits erfolgte, nachdem US-Präsident Donald Trump in seinem jüngsten Telefongespräch mit Präsident Moon Jae-in um die Lieferung koreanischer Testkits gebeten hatte.