ASEAN plus Drei-Videogipfel zu Covid-19 findet heute statt

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in nimmt heute an einem Sonder-Videogipfel der ASEAN plus Drei teil, bei dem über die internationale Kooperation im Kampf gegen Covid-19 gesprochen wird.ASEAN plus Drei bezieht sich auf die zehn Mitglieder des südostasiatischen Staatenbundes ASEAN sowie Südkorea, China und Japan. Den ASEAN-Vorsitz führt zurzeit Vietnam.Der Videogipfel wird um 16 Uhr beginnen. Dabei soll über ein gemeinsames Vorgehen wegen Covid-19 gesprochen werden und wie sich negative soziale und wirtschaftliche Folgen der Krise minimieren lassen.Moon will Maßnahmen zur Verstärkung der Gesundheitskooperation vorschlagen. Zugleich will er die Wichtigkeit der Aufrechterhaltung globaler Lieferketten und der Gewährleistung eines unerlässlichen Personenaustauschs und -verkehrs betonen.Im Anschluss an das Treffen werden die Regierungs- und Staatschefs eine gemeinsame Erklärung über eine vertiefte Zusammenarbeit verabschieden.