Gesundheitsminister Südkoreas und der USA sprechen am Telefon über Covid-19

Photo : KBS News

Gesundheitsminister Park Neung-hoo hat ein Telefongespräch mit seinem US-Amtskollegen Alex M. Azar geführt, um Südkoreas Erfahrungen bei der Reaktion auf Covid-19 weiterzugeben.Wie das südkoreanische Gesundheitsministerium mitteilte, hätten Park und Azar am Montag über Diagnosetests und die Rückverfolgung von Kontaktpersonen in Südkorea gesprochen. Auch Fälle, in denen genesene Infizierte erneut positiv getestet wurden, seien erörtert worden, hieß es.Laut dem Ressort bedankte sich Azar in dem von ihm angeregten Gespräch für Südkoreas Weitergabe seiner Erfahrungen. Er habe die Hoffnung geäußert, dass beide Länder auf der Grundlage des gegenseitigen Vertrauens und der Partnerschaft ihre Diskussionen und Zusammenarbeit fortsetzen würden.Park sagte, er erwarte, dass der Austausch über gemachte Erfahrungen und eine ständige Kooperation für die Covid-19-Bewältigung in starkem Maße zur Überwindung der weltweiten Krise beitragen würden.