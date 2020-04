Südkorea begrüßt Beginn von Waffenruhe im Jemen

Photo : YONHAP News

Südkorea hat den Beginn einer Waffenruhe im Jemen begrüßt.Es werde begrüßt, dass das von Saudi-Arabien angeführte Militärbündnis für die Eindämmung der Covid-19-Ausbreitung eine zweiwöchige Waffenruhe im Jemen ausgerufen hatte, teilte das südkoreanische Außenministerium mit.Südkorea hoffe, dass die Waffenruhe zu Gesprächen zwischen den Gruppierungen für ein Kriegsende im Jemen und auch für eine dauerhafte Friedensschaffung und den Wiederaufbau des Staates führen werde, hieß es in einer Stellungnahme eines Sprechers am Montag.Die von Saudi-Arabien angeführte Militärkoalition hatte eine Waffenruhe erklärt, um gegen Covid-19 vorgehen, Spannungen in der Region abbauen und die Leiden der Jemeniten lindern zu können. Die Waffenruhe gelte ab Mittag des 9. April (Ortszeit) für zwei Wochen, hieß es.