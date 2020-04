Außenministerin und IKRK-Präsident diskutieren über Kooperation im Kampf gegen Covid-19

Photo : YONHAP News

Außenministerin Kang Kyung-wha hat mit dem Präsidenten des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK), Peter Maurer, ein Telefongespräch wegen Covid-19 geführt.In dem Telefonat am Montag hätten Kang und Maurer über den Stand der Reaktion auf Covid-19 und Wege zur Förderung der Zusammenarbeit diskutiert, teilte das Außenministerium in Seoul mit.Kang sagte, dass das IKRK an der Front einer beispiellosen humanitären Krise eine wichtige Rolle spiele, darunter die Unterstützung gefährdeter Gruppen.Maurer lobte Südkoreas effektive Reaktion auf Covid-19. Er sagte, er hoffe, die Kooperation mit Südkorea zu verstärken, um weltweit gefährdete Regionen zu unterstützen.Beide Seiten hätten eine weitere Zusammenarbeit in der Zukunft vereinbart, um gegen humanitäre Krisen in der Welt vorzugehen, so das Ministerium.